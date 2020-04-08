У Чернівцях виділили ₴2,5 мільйона на продуктові набори для малозабезпечених

У Чернівцях із міського бюджету виділили 2,5 млн грн, за які куплять 10 тисяч продуктових наборів для малозабезпечених верств населення.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міської ради.

"10 тис. продуктових наборів для людей, які під час карантину залишились без засобів існування, планують закупити за кошти міського бюджету. На це міська рада 7 квітня виділила 2,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Порядок розподілу цих грошей має затвердити ще виконавчий комітет міськради.

Міський голова Олексій Каспрук переконаний, що допомогу потрібно надати саме продуктами, а не грошима.

"Була пропозиція одного з депутатів надати допомогу грошима. Сподіваюсь, що на виконкомі все ж таки переможе здоровий глузд. Людям потрібні продукти, бо гроші набагато складніше в умовах карантину отримувати. Там зовсім інша звітність. Переконаний, що ми залучимо і підприємців, і депутатів для того, щоб міська рада максимально прозоро, максимально за низькими цінами закупила продукти гуртом і вони оперативно потрапили до тих, хто потребує”, – додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.

У Чернівецькій області на коронавірус захворіли 273 людини.

Фото: chernivtsy.eu