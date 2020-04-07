Миколаївщина отримала понад 7 тисяч продуктових наборів для малозабезпечених

Миколаївська область отримала 7466 наборів для забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктами харчування.

Про повідомляє пресслужба Миколаївської облдержадміністрації.

«Миколаївська область вже отримала 7466 продуктових наборів для забезпеченням найбільш вразливих верств населення продуктами харчування. Протягом найближчих трьох тижнів очікується поставка ще 12,5 тисячі таких наборів», - йдеться у повідомленні.

Відповідна робота проводиться за ініціативи Міністерства соцполітики України та Національної мережі продуктових магазинів АТБ. Всього Миколаївщина в рамках зазначеної ініціативи отримує 19 тисяч 998 продуктових наборів для забезпеченням пенсіонерів віком понад 80 років, громадян, які потребують догляду, осіб з інвалідністю тощо.

Окрім того, в області створено необхідний запас продуктів харчування для малозахищених верств населення. На сьогодні в районних та міських органах соціального захисту населення в наявності є 11, 5 тонни круп, борошна, цукру, макаронних виробів, 1599 літрів рослинної олії та продуктів консервування, 4079 одиниць консервних виробів, чаю, мівіни тощо на загальну суму 350 тис. гривень.

Для надання допомоги у забезпечені доставки продуктів харчування та медикаментів в області діє «гаряча лінія».

Фото: mk.gov.ua