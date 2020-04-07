Медиків у "Л/ДНР" залякують тюрмою за розголошення даних - розвідка

Російські окупаційні адміністрації приховують факти інфікування COVID-19 на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Представники «силових структур» вилучають історії хвороб померлих та попереджають медперсонал про притягнення до «кримінальної» відповідальності за розголошення інформації, у т.ч. про те, що більшість інфікованих протягом березня відвідували РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону», - сказав Мотузяник.

При цьому триває процес паспортизації населення. З початку квітня спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб. За даними розвідки, це призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.