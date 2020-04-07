На Закарпатті людям поважного віку та одиноким передадуть 11 тисяч пакунків соцдопомоги

Із 7 квітня на Закарпатті стартує акція забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктовими наборами.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

“Із 7 квітня на Закарпатті за ініціативи Міністерства соціальної політики України спільно із Національною мережею продуктових магазинів АТБ та Закарпатською обласною державною адміністрацією у період карантину розпочнеться акція забезпечення найбільш вразливих верств населення Закарпаття (одиноких осіб, громадян віком понад 80 років, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю) продуктовими наборами”, - йдеться у повідомленні.

Як інформують в ОДА, загальна кількість продуктових наборів, які будуть передані відповідній категорії населення Закарпаття, становить 11055 пакунків. Вага одного продуктового набору становитиме близько 12 кілограмів. До складу входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинне масло, лимони, печиво, чай та інше.

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Продуктові набори через мережу міських і районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а також центрів надання соціальних послуг ОТГ будуть доставлені персонально кожному одержувачу у всіх населених пунктах області.

Першими в області продуктові набори вже 8 квітня 2020 року зможуть отримати мешканці міст Ужгород, Мукачево і Берегово, а також Ужгородського та Свалявського районів.

Акція в області відбуватиметься у період з 7 по 23 квітня 2020 року.

Фото: carpathia.gov.ua