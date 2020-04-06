У Первомайську черга з охочих потрапити на ринок вишикувалась на кілометр

У місті Первомайську на Миколаївщині після перерви відкрився центральний ринок, проте охочих потрапити на нього було стільки, що черга вишикувалась на кілометр, при цьому люди не дотримувались жодних дистанцій.

Про це повідомляють у Facebook місцеві жителі.

"З 6 до 10 ранку прохід на ринок був безперешкодний, о 10-й ранку прибіг хтось із виконкому, дали команду поліції, закрили ворота і почалося... Люди вишикувалися в довжелезну чергу, не дотримуючись жодних дистанцій. Про який карантин може йти мова в такій ситуації", - розповідає Галина Давидова.

Варто зауважити, що ринки у місті Миколаєві досі зачинені попри те, що у місті немає жодного офіційно зареєстрованого хворого на коронавірус.

Нагадаємо: станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 37 летальних, 27 пацієнтів одужали.