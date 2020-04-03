Підозрюваних у вбивстві й катуванні двох підлітків на Львівщині арештували без застави

На Львівщині знайшли закатованими двох підлітків. Хлопця з дівчиною шукали понад два тижні. Суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним - перебування під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

"За рішенням суду мешканці Золочева віком 18 та 19 років перебуватимуть під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

В поліції розповіли, що інформація про зникнення двох мешканців міста Золочів - 16-річної дівчини та 17-річного юнака, надійшла у поліцію 17 березня.

На Львівщині затримали 18- і 19-річних наркоторговців

Поліцейські встановили, що зниклі юнак та дівчина могли були вбитими, а до скоєння цього злочину причетні двоє мешканців міста Золочів, котрі використанням Інтернету налагодили схему реалізації канабісу на території Львова та Золочева.

"Зловмисники ретельно спланували вбивства – вибрали місце у лісі неподалік села Підгірці, викопали яму, приготували знаряддя скоєння злочину та бензин для спалення тіл. 15 березня вони заманили юнака та дівчину у ліс, забили їх битою до смерті, тіла скинули у яму, облили бензином, підпалили та закопали", - розповіли в поліції деталі моторошного злочину.

31 березня поліцейські затримали підозрюваних. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили знаряддя скоєння вбивств, револьвер, наркотичні засоби, частина яких була розфасована та готова до реалізації, а також електронні ваги, пакети та інші речові докази. "Все вилучене скеровано на експертне дослідження", - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Читайте також: Трьох офіцерів міграційної служби Португалії затримали за підозрою в убивстві українця

Слідчі повідомили затриманим про підозру в скоєні злочинів, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Родичі кажуть, що з заявою про зникнення доньки та її хлопця мати зверталася до поліції 15 квітня. Але там почали шукати їх лише за два дні.