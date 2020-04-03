На Львівщині конфіскований алкоголь скерують на виробництво антисептиків

В рамках заходів, спрямованих на запобігання поширенню та боротьбу з коронавірусною хворобою, конфісковані на Львівщині 20 тисяч літрів спиртомістких материалів скерують на виробництво антисептиків.

Таке рішення прийняте 3 квітня під час наради, яку провів голова Львівської ОДА Максим Козицький з представниками Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та Управління СБУ України у Львівській області, повідомляє пресслужба ОДА.

«Розуміючи безпрецедентні заходи, спричинені надзвичайною ситуацією в регіоні, вважаємо за свій професійний і моральний обов’язок долучитися до процесу здійснення превентивних заходів у боротьбі з вірусом. За одним із виконавчих впроваджень нам передано близько 20 тисяч літрів спиртомістких речовин. Ми виступаємо з ініціативою переробки даних продуктів для виробництва дезінфекторів замість утилізації їх в порядку знищення», - зазначив начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юрій Добош.

Раніше, 26 лютого, у Винниках Львівської області за участі міністра юстиції Дениса Малюськи та ЗМІ вперше провели показову утилізацію 14 тонн алкоголю. 37 тисяч пляшок злили у спеціальний резервуар, куди згодом доливали синій барвник.

Процес знищення на сайті мінюсту назвали "наймасштабнішою в історії України публічною утилізацію алкогольних напоїв".

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Алкогольні напої вартістю понад 4 млн грн з підробленими акцизними марками конфіскували у Хмельницькій області.

Тоді ж переробку конфіскату визнали недоцільною. Пояснили це тим, що вміст спирту в напоях — від 27% до 32%.

У грудні 2019 року, Кабінет міністрів України схвалив розроблену Міністерством юстиції постанову щодо удосконалення порядку розпорядження підакцизними товарами (алкогольні напої, тютюнові вироби), що перейшли у власність держави, в тому числі шляхом їх конфіскації. Для того, щоби конфісковані підакцизні товари не потрапляли повторно на ринок, передбачається, що вони знищуватимуться підприємствами, відібраними відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Було також запроваджено відеозйомки процесу знищення конфіскату.