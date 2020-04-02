Підприємства Укрспирту отримали право виготовляти дезінфікуючі засоби

Щойно підписаний Президентом України Володимиром Зеленським закон дозволяє до 30 квітня виготовляти на заводах ДП «Укрспирт» дезінфікуючі засоби.

Про це повідомляє пресслужба ДП «Укрспирт».

«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»… Закон дозволяє до 30 квітня виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП «Укрспирт», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (законопроєкт №3275) був ухвалений на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№540-IX).

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Зокрема, закон встановлює нульовий акциз та спрощує адмінпроцедури виробництва і закупівель спирту для дезінфекторів.

Також уряд отримує право на період карантину встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціально значущі товари. Закон також передбачає, що операції із ввезення в Україну ліків, медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 звільняються від сплати ПДВ.