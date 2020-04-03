Через похорон померлої від коронавірусу медсестри на Херсонщині відкрили справу

У Херсонській ОДА пояснили, чому померлу від коронавірусу в Олешківському районі медсестру ховали не за стандартами, визначеними при похованні жертв COVID-19.

Про це у Facebook повідомив директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко.

«Родичі померлої медсестри були сповіщені, що жінці зробили тест і результати лабораторного дослідження очікуються, проте ті наполягли на видачі тіла померлої «без розтину» і отримання результату. Законних підстав відмовити у головного лікаря не було. Результати дослідження на той час ще не отримали, епідеміологічного зв`язку з можливим захворюванням на COVID-19 встановлено не було», - повідомив Короленко.

Як пояснив директор департаменту, 29 березня медсестра Олешківської районної лікарні була госпіталізована до інфекційного відділення з пневмонією. Наступного дня їй був проведений швидкий тест на коронавірус. Результат був негативним. Проте у зв'язку з погіршенням стану хворої 30 березня вона була переведена до реанімаційного відділення. Пацієнтка не мала будь-якого епідеміологічно значимого анамнезу, але як медичний працівник вона відносилась до групи ризику. Зважаючи на тяжкий стан хворої, її професійні ризики, вік та супутні захворювання, було вирішено додатково відібрати матеріали для лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. У той же день, незважаючи на реанімаційні заходи, їй констатували смерть.

Наразі встановлюється коло тих, хто контактував з жінкою, а також був присутній на похороні. Всім будуть рекомендовані заходи самоізоляції та встановлено відповідний медичний нагляд.

Короленко нагадує, що відповідно до постанови КМУ 215 діє заборона на всі заходи, у яких бере участь понад 10 осіб. Закон про протидію поширенню коронавірусної інфекції в Україні передбачає суворе покарання за порушення режиму карантину та недотримання санітарних норм, а саме: адміністративну та кримінальну відповідальність.

Як повідомила кореспонденту Укрінформу начальник відділу комунікації ГУ НП в Херсонській області Тетяна Пшонь, наразі порушено кримінальне провадження, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

"Те що мені відомо: працівники Олешківської центральної лікарні можливо допустили порушення правил та норм щодо запобігання епідемічним та інфекційним захворюванням. Вони віддали тіло, не дочекавшись остаточних результатів тестування на інфекційне захворювання", - зазначила Пшонь. За її словами, медики пояснюють це тим, що на видачі тіла наполягали родичі померлої медсестри.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині підтверджено чотири випадки коронавірусу. Перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції був зафіксований у молодої жінки, мешканки Генічеська, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. Вона наразі у лікарні.

Також 1 квітня було офіційно підтверджено три нові випадки Covid-19, одна людина внаслідок захворювання померла. Померла – медсестра Олешківської районної лікарні. Як повідомляли у соцмережах, жінку поховали у відкритій труні, на похороні було багато людей. Наразі колеги померлої медсестри на самоізоляції.

Фото: InfoResist