На Закарпатті планують проводити ротацію медиків по лікарнях через нестачу кадрів

На Закарпатті через нестачу медичних працівників вирішують питання їх ротації по лікарнях, які визначені для прийому інфікованих COVID-19.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА заявила директор департаменту охорони здоров’я Єлизавета Біров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Закарпатті вже впродовж кількох років є відтік медичних кадрів. Уже зараз деякі медичні заклади області звертаються до департаменту з проханням робити ротацію медичного персоналу з одного закладу в інший, це ті заклади, що визначені в області для прийому хворих на COVID-19. Ми вирішуватимемо ці питання відповідно до рекомендацій, які були надані департаменту з МОЗу", - сказала Біров.

За її словами, насамперед з області виїжджали молоді лікарі та медсестри, які знають мови країн-сусідів або є англомовними.

Як повідомлялося, в Закарпатській області станом на ранок 3 квітня лабораторно підтверджено 24 випадки коронавірусу, смертей від COVID-19 в області немає.

Загалом в Україні вже 942 лабораторно підтверджених випадки COVID -19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.