На Закарпатті планують проводити ротацію медиків по лікарнях через нестачу кадрів

На Закарпатті планують проводити ротацію медиків по лікарнях через нестачу кадрів

Укрінформ
На Закарпатті через нестачу медичних працівників вирішують питання їх ротації по лікарнях, які визначені для прийому інфікованих COVID-19.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА заявила директор департаменту охорони здоров’я Єлизавета Біров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Закарпатті вже впродовж кількох років є відтік медичних кадрів. Уже зараз деякі медичні заклади області звертаються до департаменту з проханням робити ротацію медичного персоналу з одного закладу в інший, це ті заклади, що визначені в області для прийому хворих на COVID-19. Ми вирішуватимемо ці питання відповідно до рекомендацій, які були надані департаменту з МОЗу", - сказала Біров.

За її словами, насамперед з області виїжджали молоді лікарі та медсестри, які знають мови країн-сусідів або є англомовними.

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Як повідомлялося, в Закарпатській області станом на ранок 3 квітня лабораторно підтверджено 24 випадки коронавірусу, смертей від COVID-19 в області немає.

Загалом в Україні вже 942 лабораторно підтверджених випадки COVID -19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало.

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