У львівській школі заборонили користуватись онлайн-уроками на каналах Zik, 112 та NewsOne

У львівській школі не радять батькам користуватися контентом телеканалів Віктора Медведчука, а вчителям - їх онлайн-уроками.

Про це йдеться на сторінці середньої загальноосвітньої школи східних мов та бойових мистецтв «Будокан» у Facebook.

«У зв`язку з широко розрекламованою кампанією по впровадженню дистанційного навчання з українськими дітьми «Всеукраїнська школа онлайн» від 6 квітня 2020 року звертаємо вашу увагу на проведення online занять з вашими дітьми на антиукраїнських каналах Zik, 112 та NewsOne», - написав директор школи Олександр Козловський.

Він зазначив, що керівництво школи «Будокан» ухвалило рішення не рекомендувати батькам та дітям використовувати контент каналів 112, Zik та NewsOne для дистанційного навчання школярів. А вчителям - заборонити використовувати контент дистанційної освіти на цих каналах при підготовці власних стрім-уроків, тематичних презентацій та проведення online занять.

Коментарі до цієї публікації містять чимало схвальних відгуків і підтримку позиції керівника школи.

Як повідомлялося, 6 квітня для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.