На Донеччині підтвердили сьомий випадок Covid-19

У Донецькій області лабораторно підтверджено сьомий випадок коронавірусної інфекції, хвора - 67-річна мешканка Білозерська.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Сьомий лабораторно підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано на Донеччині. 67-річна мешканка Білозерська контактувала з родичем, який повернувся із-за кордону», - написав очільник області.

Він зазначив, що жінка госпіталізована до інфекційної лікарні Мирнограда, її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Дотепер у Донецькій області було зареєстровано п'ять випадків коронавірусу в Маріуполі та один у Бахмуті.

Станом на 22:00 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки Covid-19. 20 хворих померли, 13 одужали.