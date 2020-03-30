У Маріуполі 4 випадки нового зараження Covid-19 спровокував хворий, що прибув з Єгипту
Про це 30 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Вчора було лабораторно підтверджено ще 4 випадки – це контактні особи з першим хворим, який був у Маріуполі. Серед них двоє його родичів та знайомі. Всі (і перший хворий) знаходяться в Лікарні швидкої медичної допомоги в інфекційному відділенні в боксах», - сказав Педенко.
Він зазначив, що в усіх хворих на коронавірус в Маріуполі стан задовільний, додавши, що 95-річній жінці сьогодні буде проведено лабораторне рентген-дослідження.
Педенко також нагадав, що окрім п’яти хворих у Маріуполі на Донеччині, ще одна хвора з Бахмута, яка отримує лікування в Мирнограді, її стан також задовільний.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено 480 випадків Covid-19, з них 11- летальних, 6 людей одужали. У Донецькій області зареєстровано 6 випадків захворювання: 5 – у Маріуполі та 1 – у Бахмуті. Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.