У Маріуполі 4 випадки нового зараження Covid-19 спровокував хворий, що прибув з Єгипту

У Маріуполі на Донеччині всі 4 випадки нового зараження Covid-19, у тому числі й інфікована 95-річна жінка, – це родичі та знайомі першого хворого, який прибув з Єгипту.

Про це 30 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора було лабораторно підтверджено ще 4 випадки – це контактні особи з першим хворим, який був у Маріуполі. Серед них двоє його родичів та знайомі. Всі (і перший хворий) знаходяться в Лікарні швидкої медичної допомоги в інфекційному відділенні в боксах», - сказав Педенко.

Він зазначив, що в усіх хворих на коронавірус в Маріуполі стан задовільний, додавши, що 95-річній жінці сьогодні буде проведено лабораторне рентген-дослідження.

Читайте також: У Маріуполі лабораторно підтвердили ще чотири нових випадки коронавірусу

Педенко також нагадав, що окрім п’яти хворих у Маріуполі на Донеччині, ще одна хвора з Бахмута, яка отримує лікування в Мирнограді, її стан також задовільний.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено 480 випадків Covid-19, з них 11- летальних, 6 людей одужали. У Донецькій області зареєстровано 6 випадків захворювання: 5 – у Маріуполі та 1 – у Бахмуті. Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.