Хворих на іноземному судні немає - адміністрація Миколаївського порту

На іноземному судні FENG DE HAI, яке знаходиться в порту Миколаєва, немає хворих на коронавірус. Екіпаж перевірили на рейді морського порту Одеса.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Адміністрація Миколаївського морського порту .

«Інформація, що в Дніпро-Бузький морський порт Миколаєва йде китайське судно, капітан якого помер від коронавірусу, розповсюджена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності. На судні FENG DE HAI немає коронавірусу – це підтверджують капітан судна, представники судновласника та санітарно-карантинний відділ Лабораторного центру МОЗ», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначають, що про відсутність хвороби свідчить медична декларація, надана капітаном судна FENG DE HAI, який зараз живий та здоровий. А ще офіційні публічні заяви компанії-судновласника Cosco, а також результати обстеження екіпажу судна на наявність коронавірусу, проведеного в Туреччині на шляху до України.

Додатково представники санітарно-карантинного відділу Лабораторного центру МОЗ України провели обстеження членів екіпажу на рейді морського порту Одеса до висадки лоцмана та після постановки судна до причалу в акваторії морського порту Миколаїв. Ознак захворювання не виявлено.

Раніше повідомлялося, що в Дніпро-Бузький морський порт, розташований в Миколаєві, прямує китайський балкер FENG DE HAI, капітан якого помер від коронавірусу. Екіпаж обіцяли не випускати з судна і дотримуватись суворого карантину.