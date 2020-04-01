У Мелітополі головлікар міської лікарні заразився коронавірусом, 12 медиків на самоізоляції

Головлікар мелітопольської міськлікарні і його заступник заразилися коронавірусом COVID-19, ще 12 медиків перебувають на самоізоляції.

В обласному лабораторному центрі МОЗ кореспондентові Укрінформу цю інформацію підтвердили.

«Коронавірус діагностували у головлікаря КНП «ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», ще 12 співробітників закладу перебувають на самоізоляції», - підтвердили в лабцентрі.

Крім того, хвора заступник головлікаря. У медзакладі на дзвінки не відповідають, на офіційному сайті ТМО відповідної інформації немає.

У Мелітопольському міськраді раніше повідомляли, що за минулу добу коронавірус лабораторно підтверджено у чотирьох мешканців Мелітополя.

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"Двоє госпіталізовані в інфекційний стаціонар і отримують відповідне лікування. Ще два пацієнти перебувають на самоізоляції, під наглядом сімейних лікарів та отримують лікування в домашніх умовах. Стан пацієнтів оцінюється як легкий і середнього ступеня тяжкості. Проведення штучної вентиляції легень ніхто не потребує», - йдеться у повідомленні.

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Двоє з хворих (серед яких і головний лікар) - виїжджали за межі України (Єгипет, країни Європи). Ще двоє можливо спілкувалися із зараженими людьми, у яких не було клінічних проявів інфекції.

Наразі визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд.

Загалом в області коронавірус діагностовано у 18 осіб (9 - жителі Запоріжжя, 6 - Мелітополя, 2 - Мелітопольського району, 1 - Бердянська).

Фото: АА