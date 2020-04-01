У Запорізькій області кількість інфікованих коронавірусом збільшилась до 18

Протягом доби в Запорізькій області зареєстровано 5 нових випадків COVID-19.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ.

"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України 1 квітня у Запорізькій області зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

З них 9 пацієнтів госпіталізовано, 3 пацієнти одужало, 6 пацієнтів - самоізольовані.

Усім хворим надається необхідна медична допомога, стан пацієнтів легкий та середньої тяжкості.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

При цьому в МОЗ інформували про 13 випадків коронавірусу в Запорізькій області.

Фото: АА