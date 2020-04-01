У Запорізькій області кількість інфікованих коронавірусом збільшилась до 18
Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ.
"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України 1 квітня у Запорізькій області зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
З них 9 пацієнтів госпіталізовано, 3 пацієнти одужало, 6 пацієнтів - самоізольовані.
Усім хворим надається необхідна медична допомога, стан пацієнтів легкий та середньої тяжкості.
Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.
При цьому в МОЗ інформували про 13 випадків коронавірусу в Запорізькій області.
Фото: АА