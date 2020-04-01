На основних виїздах із Мелітополя встановлюють карантинні пости

На основних виїздах із міста Мелітополя (Запорізька область) встановлюють контрольно-пропускні пункти.

Поліція і медики проводитимуть температурний скринінг усім, хто хоче в'їхати в місто. Городян просять брати з собою документи, повідомляє пресслужба Мелітопольської міськради.

"Основним завданням пунктів є проведення температурного скринінгу всіх людей, що в'їжджають на територію міста. У разі виявлення температури у людини, яка хоче в'їхати в Мелітополь, їй буде запропоновано пройти в мобільний намет. У ньому чергуватиме бригада з медиком, яка проведе медогляд цієї людини . Медик прийматиме рішення про необхідність госпіталізації, або людині буде запропоновано самоізоляцію», - цитує прес-служба заступника Мелітопольського міського голови Ігоря Судакова.

У разі самоізоляції контакти цієї людини будуть передані сімейному лікарю, який відслідковуватиме її самопочуття і прийматиме рішення про необхідність подальшого лікування або госпіталізації.

На сьогодні мобільні намети розгорнуті на основних виїздах з міста - на північному, південному, східному і виїзді на Каховське шосе в бік Одеси.

Представники міської влади рекомендують усім жителям, які виїжджають за межі міста, брати з собою документи, що засвідчують особу.

За даними МОЗ, у Запорізькій області коронавірус виявлено у 13 осіб, 9 з яких - жителі Запоріжжя, 2 - Мелітополя, 1 - Мелітопольського району і 1 - Бердянська. Двоє людей уже перехворіли і виписані з лікарень.