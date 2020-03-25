Мешканка Мелітополя з коронавірусом - вдома на самоізоляції

У Запорізькій області у 5 осіб підтверджено коронавірусну інфекцію, четверо з них — мешканці Запоріжжя, вони перебувають у лікарні, ще один випадок зареєстровано в Мелітополі, хвора знаходиться вдома.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов. повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 25 березня в Запорізькій області коронавірус підтверджено у 5 людей, з них четверо — жителі Запоріжжя і одна мешканка Мелітополя. Жінка була в гостях в Іспанії, зараз знаходиться вдома на самоізоляції, вона вже майже вилікувалась», - сказав Терехов.

Що стосується запоріжців, то це дві сімейні пари: одна повернулась з відпочинку в Шарм-Ель-Шейху, інша — з Куршевеля. Вони знаходяться під наглядом медиків.

Три з п'яти досліджень біоматеріалу на коронавірус проводились у Запоріжжі. Наразі в області є ще 9 випадків підозри на Сovid-19.

Як раніше повідомлялось, з 14:00 в Запоріжжі вводиться режим надзвичайної ситуації.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА