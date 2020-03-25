В Мукачеві на самоізоляції - 270 осіб

У Мукачеві на самоізоляції перебувають 270 людей, які нещодавно повернулися з-за кордону та не мають симптомів коронавірусу.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської міськради у Facebook.

“У Мукачеві на самоізоляції перебувають 270 містян. Це саме ті люди, які нещодавно повернулися з-за кордону та не мають симптомів коронавірусу”, - йдеться в повідомленні.

Як інформують у міськраді, ще 80 жителів, які повернулися з-за кордону і мають симптоми ГРВІ, перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Окрім медичного нагляду сімейних лікарів, контроль за дотриманням умов самоізоляції здійснює робоча група, до якої входять медики, поліція та представники міської ради.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

Фото: mukachevo.net