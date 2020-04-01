Усі інфекційні лікарні Київщини забезпечені засобами індивідуального захисту - ОДА

Експрес-тести для швидкого діагностування коронавірусу та засоби індивідуального захисту для медиків є в усіх інфекційних лікарнях Київської області.

Про це на брифінгу поінформував т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Продовжуємо закуповувати експрес-тести, призначені для швидкого діагностування коронавірусу, та засоби індивідуального захисту для медиків. Можу з впевненістю сказати, що вони є в усіх інфекційних лікарнях. На перший час засобами індивідуального захисту забезпечені усі інфекційні лікарні", - сказав Володін.

Він повідомив, що чергова партія з Китаю надійде в область до кінця тижня. "Ми зараз працюємо, щоб кожен лікар мав усі необхідні засоби індивідуального захисту в достатній кількості", - зауважив Володін.

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Очільник ОДА зазначив, що область отримає свою частину з південнокорейської поставки, яка передбачається, це 100 тис. ПЛР-тестів.

Він також поінформував, що на Київщину з-за кордону повернулися 1182 особи, усі вони пройдуть обсервацію.

"Загалом у Київську область заїхали 1182 її жителі. Всі вони надали підписку, згоду на самоізоляцію. Відповідно, це покладає на них конкретні зобов'язання, яких вони мають дотриматися", - зазначив Володін.

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За його словами, невиконання цих зобов'язань несе за собою відповідальність. "Контроль за дотриманням режиму самоізоляції покладається на правоохоронні органи", - додав голова ОДА.

Як повідомлялось, у Київській області зафіксовано 57 випадків захворювання на коронавірус.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.