Село на Франківщині, де спалах коронавірусу, не можуть закрити - через державну трасу

В Івано-Франківській області село Вовчківці, що у Снятинському районі, не можуть закрити на карантин через спалах коронавірусу, бо воно виходить на державну трасу Н-10, межує з багатьма селами і має 8 в’їздів.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном розповів голова Вовчківської сільської ради Іван Рурик.

«У нас село має таке розташування, що його практично закрити неможливо. Частина села виходить на державну трасу Н-10. У нас вісім виїздів і ми межуємо через річку з іншими селами. Тобто, село фізично закрити неможливо…. Втім, з якою метою? Якщо з метою, щоб люди знаходились вдома, то це вже не актуально. Це треба було робити до летального випадку. А до цього ми навіть не знали, що офіційно в людей підтвердили коронавірус», - розповів Рурик.

За його словами, обмежувальні заходи у Вовчківцях ввели як і усюди - 16 березня. Тоді ще селяни їх серйозно не сприймали. Ситуація змінилась 20 березня, коли госпіталізували перших жителів села. Вже після летального випадку, коли дорогою до лікарні помер чоловік з Вовчківців з підозрою на COVID-19, карантин у селі вирішили посилити.

«Так, у нас складна ситуація... Магазини закриті. Інформаційна кампанія ведеться: всі паркани обклеєні. Людей в селі практично немає, всі на самоізоляції. Спрацювала свідомість людей. Село кроплю щодня гідрохлоридом натрію. Допомагає місцевий фермер», - констатував голова сільради.

Він зізнається, що сам щодня возить продукти людям, які на самоізоляції і які не мають рідних, щоб їм допомогти. Таких у селі є 4 сім’ї. Решта селян справляються самі, але з дому намагаються не виходити

«…Всі люди навіть на роботу не виходять. Я їм рекомендую, щоб вони своїм роботодавцям говорили, що в нас є спалах, є летальний випадок, що ми є небезпечні і що ми знаходимось на посиленому карантині і не виходимо з дому не лише заради своєї безпеки, але й заради безпеки жителів району і області. У зв’язку з летальним випадком люди перелякані», - запевнив Рурик.

Водночас, про кількість селян, які прибули з-за кордону, у нього точних даних немає. З цього приводу голова сільради звернувся до керівництва району, аби з міграційною службою уточнити тих людей, які перетинають кордон.

Наразі у Вовчківцях працює лише частина магазинів. Переважно у дні, коли привозять хліб. Також відбуваються Богослужіння, але без прихожан.

За офіційною інформацією, в селі Вовчківці з підозрою на COVID-19 госпіталізували 15 осіб, з них 5 отримали лабораторне підтвердження про коронавірусну інфекцію. Серед перших хворих там госпіталізували жінку, яка певний час займалась самолікуванням. Її чоловік кілька днів знаходився вдома під наглядом лікаря. Його госпіталізували 28 березня. Дорогою до обласної інфекційної лікарні він помер. Попередній діагноз померлого – ГРВІ нижніх дихальних шляхів.

У Снятинському районі нині з-за кордону повернулись 286 осіб. В Івано-Франківській ОДА стверджують, що усі вони перебувають на самоізоляції.

Станом на 10 годину 1 квітня на Прикарпатті лабораторно підтвердили 64 випадки захворювання на COVID-19, з них чотири - летальні.