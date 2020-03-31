На Прикарпатті дорогою до лікарні помер чоловік з підозрою на COVID-19

На Прикарпатті в селі Вовчківці Снятинського району з підозрою на COVID-19 госпіталізували 15 осіб, з них у 5 вже лабораторного підтверджена коронавірусна інфекція.

У одного з жителів, який спочатку відмовлявся від госпіталізації, стан погіршився, і він помер дорогою до лікарні.

Про це на брифінгу розповів заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Чемний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Враховуючи те, що її чоловік (жінки, яка була серед перших захворілих - ред.) на початку відмовився від госпіталізації, його спостерігали сімейні лікарі. Він почувався добре. Втім, 28 березня, коли стан його здоров’я погіршився, було прийняте рішення госпіталізувати чоловіка до обласної клінічної інфекційної лікарні, оскільки він контактував з жителями села, які приїхали з-за кордону. Дорогою в лікарню у чоловіка сталась зупинка серця», - повідомив посадовець.

За його словами, у Вовчківцях серед перших хворих госпіталізували дружину цього чоловіка, яка певний час займалась самолікуванням. До Коломийської інфекційної лікарні вона звернулась тоді, коли відчула різке погіршення здоров’я. Жінка наполягала на госпіталізації усієї своєї родини, оскільки контактувала з людьми, які повернулись з-за кордону.

Як зазначив Чемний, у Снятинському районі, у селі Вовчківці, значно збільшилась захворюваність на вірусні інфекції.

"Станом на 31 березня з підозрою на Covid-19 госпіталізовані 15 осіб. З них 7 осіб знаходяться в лікувальних закладах Коломиї, 8 – в обласній клінічні інфекційній лікарні. З них 5 осіб вже мають лабораторно підтверджено COVID-19", - повідомив посадовець.

Він зауважив, що стан усіх цих пацієнтів – середньої важкості.

«Жоден з цих жителів не перебуває на апараті штучної вентиляції легень», - зазначив Чемний.

Що ж до померлого чоловіка, то зараз, за словами Чемного, проводиться судово-медична експертиза. Попередній діагноз померлого – ГРВІ нижніх дихальних шляхів.

«Лікарі загальної практики діяли відповідно до рекомендацій МОЗ, які були надані на початку березня… Дії лікарів були правильні», - додав Чемний.

За офіційною інформацією, у Снятинський район нині з-за кордону повернулись 286 осіб. В ОДА стверджують, що усі вони перебувають на самоізоляції.

Наразі в області лабораторно підтверджені 45 випадків захворювання на COVID-19, з них три – летальні.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.