У Вінниці для боротьби з коронавірусом у березні придбали медобладнання на 1,3 мільйона

У Вінниці для інфекційного відділення міської лікарні №1, визначеної госпітальною базою для лікування пацієнтів з COVID-19, придбали медобладнання на 1,3 млн грн.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Я вже говорив про закупівлю медичного обладнання – інфузоматів, насосів, переносного рентген-апарату. Це все обладнання вже працює, вже лікують хворих на COVID-19. Отримали 25 функціональних ліжок. Загалом, у березні уже придбано обладнання на 1,3 млн грн за кошти міського бюджету», - розповів міський голова Сергій Моргунов.

Зазначається, що це обладнання надійшло до інфекційного відділення лікарні №1.

Окрім того, до лікарні вже проклали кисневу магістраль, адже досі відділення працювало з кисневими балонами. Відтак, вже облаштовано 12 кисневих точок в боксованих палатах першого поверху, завершується облаштування безперервною подачею кисню 13 точки у напівбоксованих палатах другого поверху.

Також міська рада зробила замовлення на поставку 20 апаратів штучної вентиляції легень. Надходження першого із замовлених апаратів очікують 4 квітня.

Наразі у місті наявні 50 придатних до використання апаратів ШВЛ.

Згідно з даними ЦГЗ, станом на 10 годину 1 квітня в Україні зафіксовано 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків. На Вінниччині коронавірусна хвороба виявлена у 49 пацієнтів.

Фото: misto.vn.ua