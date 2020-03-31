У Вінниці до відділення, де лікують пацієнтів з COVID-19, проклали кисневу магістраль

У Вінниці до інфекційного відділення міської лікарні №1, де лікують пацієнтів з COVID-19, проклали кисневу магістраль.

Про це у вівторок на брифінгу повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Ми вже проклали кисневу магістраль в інфекційне відділення першої міської лікарні - раніше ці палати працювали з кисневими балонами. Зараз кисень проведений безпосередньо у відділення та зроблене внутрішнє підведення до ліжок. Вже облаштовано 12 кисневих точок у боксованих палатах першого поверху, тривають роботи у напівбоксованих палатах другого поверху, - буде ще тринадцять точок», - сказав Моргунов.

За його словами, під час модернізації відділення для потреб хворих з COVID-19 довелося втрачати час на тендерні процедури при закупівлях необхідних матеріалів.

«Тут необхідно враховувати всі тендерні процедури на придбання матеріалів, які фактично до кінця минулого тижня відбувалися у звичному режимі. Тобто, не менше 45 днів, а то й 60, залежно від тієї чи іншої закупівлі», - сказав міський голова.

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Як повідомлялося, 18 березня Вінницька міська рада на позачерговій сесії спрямувала з міського бюджету на боротьбу з коронавірусом 48 млн грн.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.