У Рівному судитимуть військовослужбовця за співпрацю із ФСБ

У Рівному за вчинення державної зради та участь у терористичній організації судитимуть військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"Встановлено, що у період з березня 2017 року по лютий 2019 року громадянин України проходив «військову службу» у спецпідрозділах терористичної організації «Донецька народна республіка». Повернувшись на підконтрольну територію України він вступив до лав одного із підрозділів ЗСУ. Проходячи військову службу, вказаний громадянин не відмовився від злочинних намірів, та встановивши контакт з особою, яка позиціонувала себе співробітником ФСБ Російської Федерації, збирав інформацію військового характеру про ротацію, переміщення, озброєння підрозділів ЗСУ та передавав її останньому, що могло заподіяти шкоду обороноздатності держави", - йдеться у повідомленні.

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Прокуратурою області затверджено та направлено до Рівненського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно військовослужбовця однієї з бойових бригад ЗС України, дислокованої на Дніпропетровщині, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111, 258-3 КК України (державна зрада, участь у терористичній організації).

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Обвинувачений перебуває під вартою.