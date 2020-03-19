Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ під час передачі секретних даних

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала спробу незаконного передавання російським спецслужбам інформації з обмеженим доступом щодо технічних розробок суднобудівної галузі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївської області ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші. За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема його технічних розробок", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ.

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Правоохоронці затримали агента під час спроби незаконного передавання електронними каналами зв’язку зібраних ним розвідданих.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: СБУ