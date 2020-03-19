Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ під час передачі секретних даних
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Миколаївської області ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші. За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема його технічних розробок", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ.
Правоохоронці затримали агента під час спроби незаконного передавання електронними каналами зв’язку зібраних ним розвідданих.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Фото: СБУ