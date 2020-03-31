В Одесі госпіталізували інфікованого COVID-19, що мав контакти з 37 людьми

Медики діагностували інфікування коронавірусом 46-річного жителя міста Южне Одеської області, який після повернення з-за кордону мав контакти з 37 людьми.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторнці у Facebook.

"Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав ще один позитивний результат дослідження на COVID-19. Діагноз підтверджено у жителя міста Южне. Чоловік 1974 року народження повернувся із закордонної подорожі та відчув себе зле. Дистанційно звернувся до сімейного лікаря, а пізніше був госпіталізований", - зазначив Куций.

За його словам, встановлено, що до моменту госпіталізації інфікований мав контакти із 37 особами. Усім їм рекомендовано самоізолюватися, а мешканцям Южного слід дотримуватися суворого карантину.

Як повідомлялося, станом на 31 березня фахівці лабораторного центру МОЗ в Одесі підтвердили 11 випадків COVID-19.

За даними пресслужби Одеської міськради, наразі в міській інфекційній лікарні перебувають 44 пацієнти з симптомами гострої респіраторної інфекції, яких обстежують на коронавірус. У шістьох із них діагноз COVID-19 лабораторно підтверджено.

Загалом в Україні зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.