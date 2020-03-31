На Одещині підтвердили ще два випадки COVID-19

На Одещині виявили коронавірус ще у двох жителів області, які не перебували за кордоном і в родинах яких не було хворих на COVID-19.

Про це станом на 30 березня повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.

"Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав ще два позитивних результати дослідження на COVID-19. Діагноз підтверджено у чоловіка 1960 р.н. із села Нерубайське та жінки 1947 р.н. з Одеси. За кордон не виїжджали і, з їхніх слів, із хворими на COVID-19 не контактували", - зазначив Куций.

За його словами, до госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом і ходила на міські ринки.

Хворі перебувають у Одеській міській інфекційній лікарні.

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Наразі в Одеській області лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.

Очільник ОДА закликав жителів області дотримуватись самоізоляції, оскільки "навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції".

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організм.