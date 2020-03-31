На Одещині підтвердили ще два випадки COVID-19
Про це станом на 30 березня повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.
"Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав ще два позитивних результати дослідження на COVID-19. Діагноз підтверджено у чоловіка 1960 р.н. із села Нерубайське та жінки 1947 р.н. з Одеси. За кордон не виїжджали і, з їхніх слів, із хворими на COVID-19 не контактували", - зазначив Куций.
За його словами, до госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом і ходила на міські ринки.
Хворі перебувають у Одеській міській інфекційній лікарні.
Наразі в Одеській області лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.
Очільник ОДА закликав жителів області дотримуватись самоізоляції, оскільки "навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції".
Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організм.