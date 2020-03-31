На Львівщині перша пацієнтка одужала від коронавірусу

На Львівщині одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"В області одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус. У 50-річної жінки діагностували COVID-19 після того, як вона повернулась із Німеччини", - йдеться у повідомленні.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Андрія Васька, перший результат тесту на коронавірус виявився позитивним. Другий і третій тест - негативні.

«Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині», - додає Васько.

Пацієнтка - мешканка Львова, перебувала на амбулаторному лікуванні.

Станом на вечір 30 березня на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебувало 46 осіб, на самоізоляції - 109 осіб. За увесь час виписано 77 пацієнтів. Стан більшості хворих - середньої важкості або близький до задовільного, у чотирьох пацієнтів наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 232 людини, у 120 пацієнтів діагноз не підтвердили.

Станом на зараз із підозрою на коронавірус є 112 осіб. У п'яти пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Одна пацієнтка одужала.