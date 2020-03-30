У тернопільській лікарні спростували інформацію про звільнення через Сovid-19

Інформацію, поширену деякими ЗМІ, про те, що в одній із тернопільських лікарень через СОVID-19 звільняються лікарі, сьогодні спростували у Тернополі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інформація, яку поширили деякі журналісти про те, що нібито у нашій лікарні через боязнь заразитися коронавірусом, звільняються лікарі – не відповідає дійcності. Триває звичайний робочий процес, як в кожному колективі. Хтось йде з роботи, хтось приходить. Так, кілька медичних працівників із середнього персоналу, написали відповідні заяви на звільнення. Але не через боязнь заразитися. Хтось має хронічні захворювання, у когось – пенсійний вік, в інших - мала дитина, ще в одних – потрібен догляд за старими батьками», - сказав кореспондентові агентства у розмові телефоном головний лікар Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

За його словами, сьогодні у лікарні достатньо лікарів та середнього медичного персоналу, ШВЛ, тестів, обладнання, антисептиків та інших засобів захисту, щоб протидіяти коронавірусній хворобі.

Нині у Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, за словами головного лікаря, перебуває 5 пацієнтів із СОVID-19.

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В обласному управлінні охорони здоров’я кореспонденту Укрінформу також заявили, що інформації про звільнення лікарів з роботи під час запровадженого карантину у них немає.

За даними обласного лабораторного центру за останню добу не зареєстровано жодної підозри захворювання на коронавірус. Зараз в області офіційно підтверджено СОVID-19 у 60 пацієнтів, один летальний випадок.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.