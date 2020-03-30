У голови Запорізької облради підтвердили коронавірус

У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака лабораторно підтвердився коронавірус. Він перебуває вдома під наглядом сімейного лікаря.

Про це повідомили в пресслужбі облради.

“Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак знаходиться на лікарняному. Лабораторно підтверджено, що він інфікований COVID-19. Наразі, голова обласної ради знаходиться вдома під наглядом сімейного лікаря. Його родина знаходиться у самоізоляції”, - йдеться у повідомленні.

За даними ГУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ”, сьогодні підтвердився ще один випадок захворювання на коронавірус. Це вже 13-й — у Запорізькій області.

“Виявлені 30.03.2020 хворі були раніше вдома на самоізоляції після контакту із хворим, на даний час лікуються дома під наглядом лікарів. Всі захворілі або нещодавно прибули із-за кордону (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували із хворим на коронавірус”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У глави Запорізької облради підозрюють коронавірус

Як повідомлялося, раніше COVID-19 підтвердився у депутата обласної ради Геннадія Фукса, який повернувся з Ізраїлю. До того, як було отримано позитивний результат тесту, депутат встиг поспілкуватись з головою обласної ради та колегами.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.