У глави Запорізької облради підозрюють коронавірус

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак залишився на самоізоляції після спілкування з хворим на коронавірус депутатом. Швидкий тест показав позитивний результат.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в обласній раді.

«Він (Григорій Самардак — авт.) підтвердив, що залишився на самоізоляції. Є підозра на вірус», - повідомив співрозмовник.

Відомо, що Григорій Самардак спілкувався з депутатом облради Геннадієм Фуксом, у якого днями діагностували коронавірус після повернення з Ізраїлю.

Очільника обласної ради перевірили за допомогою швидкого тесту, який показав позитивний результат. Симптомів хвороби в нього поки немає.

До того часу, поки не будуть отримані результати дослідження методом ПЛР, Самардак має залишатися на самоізоляції.

Загалом у Запорізькій області на COVID-19 перевіряють 10 осіб. Захворіло, станом на 10:00 30 березня, 11 людей (1 жінка вже одужала та виписана).

Фото: AA