У глави Запорізької облради підозрюють коронавірус
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в обласній раді.
«Він (Григорій Самардак — авт.) підтвердив, що залишився на самоізоляції. Є підозра на вірус», - повідомив співрозмовник.
Відомо, що Григорій Самардак спілкувався з депутатом облради Геннадієм Фуксом, у якого днями діагностували коронавірус після повернення з Ізраїлю.
Очільника обласної ради перевірили за допомогою швидкого тесту, який показав позитивний результат. Симптомів хвороби в нього поки немає.
До того часу, поки не будуть отримані результати дослідження методом ПЛР, Самардак має залишатися на самоізоляції.
Загалом у Запорізькій області на COVID-19 перевіряють 10 осіб. Захворіло, станом на 10:00 30 березня, 11 людей (1 жінка вже одужала та виписана).
Фото: AA