Одеса vs Covid: у штабі виникли розбіжності між представниками бізнесу та влади

Співголова штабу Одеса vs Covid бізнесмен Андрій Ставніцер різко розкритикував роботу другого співголови - голови Одеської облдержадміністрації Максима Куцого.

За словами Ставніцера, "жодна лікарня не готова до прийому хворих на коронавірус". Куций стверджує, що в області відпрацьована стратегія підготовки десяти "опорних" медустанов.

В одному зі своїх постів у Facebook Ставніцер публічно звинуватив Куцого в бездіяльності. Зокрема, щодо того, щоб зробити "опорною" обласну лікарню.

"В Одеській області п'ять разів за останній тиждень змінювався список опорних лікарень. Кожен раз сотні волонтерів, бізнесменів, небайдужих людей в буквальному сенсі на півдорозі розвертають машини, забиті коробками з антисептиком і масками, і їдуть в інший кінець області. Обласна лікарня, де найбільше ресурсів, петляє і ховається... Губернатор Максим Куций рішень не приймає", - заявляє Ставніцер.

Також бізнесмен заявив, що звернувся з цим питанням до Президента: "Володимире Зеленський, ви просили мене допомогти – і я виконав свою частину договору. Я зібрав бізнес. 200 власників ключових підприємств регіону цілодобово б'ються над тим, щоб знайти не тільки дорогі ШВЛ, але й елементарні маски, костюми, окуляри, рукавички, бахіли. І оплачують їх. 20 менеджерів залишили свою роботу, не сплять і не їдять, щоб забезпечити закупівлі, документообіг, логістику, комунікації і все, що потрібно Штабу. Що за цей час зробили наші партнери з ОДА? Кілька разів зателефонували мені з питанням, скільки грошей здали бізнесмени... Я не можу пересувати ноги владі. Я не можу змушувати працювати облздоров, командувати лікарями, піднімати зі стільців співробітників ОДА та робити так, щоб їхній штаб працював насправді, а не на папері. І не хочу! Покажіть мені, хто винен? В одеській області цієї людини немає. Повний параліч", - обурився бізнесмен.

У ході відеомосту, організованого 27 березня "Українською правдою", Ставніцер заявив, що внаслідок розбіжностей з головою ОДА "жодна лікарня не готова до прийому хворих коронавірусом". Зокрема, за його словами, під ОДА стоять 45 нових машин "швидкої допомоги", а голова ОДА "не може їх задіяти, посилаючись на якісь проблеми з оформленням".

Також Ставніцер звинуватив Куцого в тому, що питання оплати облдержадміністрацією завезених 19 ШВЛ не вирішувалося, поки їх не запропонували закупити для міськлікарень керівництву Одеси. Бізнесмен стверджує, що мерія вже документально оформляє закупівлю цієї партії ШВЛ.

"У мене немає претензій до міської влади, вона працює відмінно, в тому числі (діє - ред.) координаційна рада, ми спілкуємося на рівні штабів, координуємо закупівлі, допомогу пенсіонерам. Наприклад, роздаємо зараз 5 тисяч продуктових наборів разом з працівниками соцзахисту. У нас прекрасні відносини, все добре", - заявив Ставніцер кореспонденту УП.

Водночас він спростував звинувачення в тому, що спеціально роздмухує скандал, щоб зайняти крісло голови ОДА.

Укрінформ звернувся за коментарем до голови Одеської ОДА. Максим Куций заявляє, що опорні лікарні визначені, а персонал поки недоцільно переводити з однієї лікарні в іншу.

"З приводу розбіжностей щодо "опорних" медустанов хочу відзначити наступне: "опорні" лікарні на території Одещини були визначені ще на початку цього тижня". Всього їх десять, у тому числі Одеська обласна клінічна лікарня. Але вона у "другій хвилі" медустанов. Що це означає? Головною госпітальною базою визначена Одеська інфекційна лікарня, в якій є устаткування, досвідчені лікарі відповідного профілю. У той час як лікарі Одеської обласної клінічної лікарні спеціалізуються на лікуванні тяжких патологій практично всіх хвороб", - акцентував Куций.

На даний час штаб вважає за недоцільне переводити з обласної лікарні пацієнтів в інші медустанови, заздалегідь звільняючи палати для прийому людей, які можуть бути інфіковані коронавірусом, заявив Куций.

Також він додав, що Обласну клінічну лікарню підключать до прийому хворих цієї категорії лише коли Одеська інфекційна лікарня буде заповнена.

"Хочу зазначити, що щодня ми проводимо наради з головними лікарями лікарень і головним санлікарем області, спільно з ними відпрацьована стратегія підготовки десяти "опорних" медустанов до прийому хворих на коронавірус. До речі, Андрій Ставніцер на цих зустрічах з провідними фахівцями лікарень не присутній, хоча присутні його представники, які можуть передавати йому цю інформацію", - підкреслив Куций.

Водночас, за словами голови ОДА, "члени штабу Одеса vs Covid бачать важливу місію бізнесмена Ставніцера насамперед у тому, щоб збирати необхідні кошти і допомагати у закупівлі тест-систем, медичного обладнання і засобів індивідуального захисту. Ще раз хочу підкреслити: колегіальне рішення про те, які медустанови включити в список "опорних" лікарень Одещини для боротьби з коронавірусом, ухвалили головні лікарі медзакладів області за участю провідних фахівців обласного управління охорони здоров'я", - підсумував голова Одеської ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 28 березня в Одеській області у шести осіб діагностовано Covid-19.

Фото: AA