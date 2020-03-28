Ексдиректора збройового заводу підозрюють у розтраті $100 тис.

На Вінниччині колишньому директору підприємства, яке займається розробкою та виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів, повідомили про підозру в розтраті на суму 100 тис. доларів США.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

«В порушення вимог договору керівник Казенного підприємства перерахував грошові кошти у сумі 100 тис. доларів США на рахунок іноземної фірми без проведення попередніх пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу, а також без введення лінії з виробництва гільз, куль та спорядження патронів в експлуатацію», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2018 році між підприємством та іноземною фірмою було укладено контракт на постачання лінії з виробництва гільз, куль та спорядження патронів калібрів 9х17 мм, 9х18 мм та 9х19 мм. Відповідно до контракту, іноземна фірма мала поетапно забезпечити підготовку експертної ліцензії на постачання продукції на територію України, доставку товару, монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи, навчання технічного персоналу, а Казенне підприємство - здійснити поетапну оплату за фактом виконання умов контракту.

Порушивши вимоги договору, екскерівник підприємства перерахував $100 тис. на рахунок іноземної фірми без проведення попередніх пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу, а також без введення в експлуатацію лінії з виробництва гільз, куль та спорядження патронів.

За вказаним фактом колишньому посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК, - розтрата чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

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Досудове розслідування триває, вживаються заходи до встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Санкцією гаданої статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.