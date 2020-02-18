Ексзаступнику директора Миколаївського бронетанкового оголосили підозру

Колишньому заступнику директора держпідприємства «Миколаївський бронетанковий завод» повідомлено про підозру у розкраданні коштів.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Миколаївській області.

«Експосадовцю держпідприємства «Миколаївський бронетанковий завод» повідомлено про підозру. На час вчинення злочину підозрюваний обіймав посаду заступника директора державного підприємства. Внаслідок протиправних дій державі було завдано понад 355 тисяч гривень збитків», - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування слідчі слідчого управління поліції Миколаївщини за оперативного супроводу оперативників Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області, за процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону Миколаївського гарнізону, зібрали матеріали причетності колишнього посадовця до злочинної діяльності.

Було встановлено, що підозрюваний за домовленістю з представниками комерційної структури, використовуючи своє службове становище, прийняв на відповідальне зберігання будиночки каркасного типу. Однак, під час слідства працівники поліції з’ясували, що ці будиночки передавались лише на папері, а фактично комерційною структурою не поставлялися. Достовірно знаючи про факт відсутності майна, на той час заступник директора держпідприємства підписує офіційні документи, які в подальшому стали підставою для проведення розрахунків. Так, на рахунки товариства безпідставно було перераховано понад 355 тисяч гривень.

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Наразі експосадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Також, раніше про підозру було повідомлено директорові та представникові комерційної структури. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Прокуратура вже звернулася з відповідним клопотання про обрання колишньому посадовцю запобіжного заходу.