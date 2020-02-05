СБУ блокувала постачання в армію несправної бронетехніки

Служба безпеки України завадила поставкам несправної бронетехніки до Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки України блокувала постачання несправних агрегатів на ДП “Харківський бронетанковий завод”, який займається ремонтом і технічним обслуговуванням військової техніки для потреб української армії", - йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники спецслужби, влітку 2019 року у межах виконання державного оборонного замовлення комерційна фірма із Запорізької області здійснила поставку трансмісій для танків Т-64 і Т-80”. Відповідно до умов контракту держава мала сплатили за агрегати майже 2,5 мільйона гривень.

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Водночас, за висновками експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, поставлені запасні частини є технічно несправними. Встановлено, що замість відправлення нових комплектуючих комерсанти здійснювали “косметичний ремонт” танкових агрегатів, що вже були у використанні. Зокрема, зловмисники перебивали на них серійні номери, фарбували і намагалися видати за нову продукцію.

СБУ завадила поставкам несправної бронетехніки до ЗСУ / Фото: СБУ

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями ремонту та зберігання неякісних деталей, а також у помешканнях фігурантів справи в Харкові, Мелітополі та Нікополі. Під час слідчих дій вилучено контрафактні запчастини для броньованої техніки, устаткування для фальсифікації серійних номерів, бухгалтерська документація, печатки та інші матеріали, що доводять незаконні оборудки.

Наразі директору комерційного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.