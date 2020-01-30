СБУ зупинила нелегальний транзит через кордон деталей до бронетехніки

На Львівщині контррозвідники СБУ заблокували незаконне переміщення через кордон товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов’язковому експортному контролю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі СБУ встановили, що протиправний механізм налагодили приватний підприємець зі Львова та громадянин Європейського Союзу. Зловмисники нелегально ввозили з однієї із пострадянських країн комплектуючі до військової техніки для продажу за кордон. Незаконно завезений товар накопичували на складах у Львові. За оперативною інформацією, комплектуючі призначались для країн, на озброєнні яких знаходиться військова техніка радянського зразка”, - йдеться у повідомленні.

СБУ блокувала нелегальний транзит через Україну комплектуючих до броньованої техніки / Фото: ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели низку обшуків за місцями зберігання товарів військового призначення та вилучили контрабандну техніку (двигуни, гідроамортизатори і генератори до бронетехніки, балансири до БМП-1 та БМП-2, електронні системи для танків тощо), поінформували в СБУ.

Слідчі дії тривають.