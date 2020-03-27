Оборонний завод придбав для виготовлення патронів обладнання 1920-х років - СБУ

Колишнє керівництво провідного заводу в оборонній сфері підозрюється у розтраті 1,7 мільйона доларів, призначених на придбання виробничої лінії для виготовлення патронів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво одного з провідних казенних науково-виробничих об’єднань у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Посадовці імпортували з-за кордону верстати на 1,7 мільйона доларів, що фактично виявилися металобрухтом», - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, науково-виробниче об’єднання уклало з ДП «Український центр «Безпека» угоду на поставки патронів, що життєво необхідні для боєздатності українського війська. Відповідно до умов контракту сучасну виробничу лінію для їх виготовлення завод мав придбати в іноземної компанії.

Контррозвідники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво об’єднання підписало завідомо збитковий договір із закордонним постачальником. Як наслідок, до країни було імпортовано застаріле, технологічно несправне та невідповідне умовам контракту обладнання. Більшість із завезених верстатів були виготовлені ще в 20-х роках минулого століття. Відповідно, вони мають значний ступінь зношеності і взагалі не призначені для виготовлення патронів необхідного калібру. Також іноземна сторона не виконала передбачені контрактом зобов`язання щодо введення лінії в експлуатацію.

Читайте також: СБУ підозрює прокурора на Луганщині у розголошенні держтаємниці

Дії посадовців призвели до зриву низки поставок дефіцитних боєприпасів для потреб Збройних сил України та інших військових формувань, що завдало суттєвої шкоди обороноздатності держави, наголосили в СБУ.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінально кодексу України.

Одному із колишніх керівників науково-виробничого об’єднання повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Викриття оборудки проводилося співробітниками контррозвідники УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Фото: СБУ.