Лабораторія на Закарпатті готова проводити тести на коронавірус

Закарпатський лабораторний центр МОЗ України від сьогодні вже готовий здійснювати ПЛР-діагностику на виявлення коронавірусної інфекції.

Про це розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні наша лабораторія готова до того, щоб приймати зразки біоматеріалів від підозрілих випадків захворювання на Covid-19. Ми також готові тестувати ПЛР-тестами і контактних осіб», – зазначила Тимчик.

За її словами, швидкі тести здатні знайти хворобу в організмі людини, яка хворіє на вірус вже тривалий час. Натомість тестування за допомогою ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція – ред.) ідентифікує вірус через пошук фрагменту генетичної інформації і є більш точним у визначенні результатів.

Тимчик додала, що громадян не потрібно самостійно приходити до лабораторії, а визначати, де і як треба здійснити перевірку, повинен сімейний лікар.

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Як раніше повідомлялося, на Закарпатті офіційно підтверджено один випадок захворювання на Сovid-19. Cтан інфікованої мешканки Мукачева є задовільним, її діагноз – гостра респіраторна вірусна інфекція, спричинена Covid-19, легкого ступеня. Протягом найближчих днів медпрацівники мають зібрати біологічний матеріал від її контактних осіб та спрямувати їх на дослідження до Закарпатського лабораторного центру МОЗ України.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.