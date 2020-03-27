Кількість українців на кордоні з Польщею зросла в 2-3 рази, люди чекають автобусів

За останню добу кількість українців, які хочуть перетнути польсько-український кордон на пунктах пропуску (ПП) “Дорогуськ-Ягодин” і “Гребенне-Рава-Руська”, зросла в два-три рази.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби РП Даріуш Сєніцький.

“За останню добу у 2-3 рази зросла кількість українців, які хочуть перетнути кордон в бік України”,- повідомив Сєніцький.

За його словами, попри те, що обидва ПП на українському кордоні є автомобільними, перетин кордону у значній мірі відбувається у пішому режимі. На нейтральній смузі українських громадян забирає автобус з України, оскільки українські прикордонники, у свою чергу, не пропускають українців в пішому порядку. Так за нічну зміну (з 20:00 по 08:00) обидва пункти пропуску перетнули разом близько 5 тис. українців, більшість - у пішому режимі.

На його думку, автобусів з української сторони замало.

“Якщо б їх було більше, то ми могли б пропускати значно більше громадян України”,- констатував речник Надбужанського відділу Прикордонної служби РП, зазначаючи, що у такому разі вдалося б уникнути значного скупчення людей на кордоні.

За словами Сєніцького, станом на зараз на кожному з двох діючих пунктів пропуску на польсько-українському кордоні перебуває понад 500 громадян України, які очікують на перетин кордону у пішому порядку.

Він додав, що ситуація на обох ПП загалом спокійна.

Водночас речниця Бещадського відділу Прикордонної служби РП Елжбєта Пікор повідомила агентству, що на ПП “Корчова-Краківець” на перетин кордону з польського боку очікує близько 2 тис. українців. Там також перетин кордону відбувається, у значній мірі, в пішому режимі. За її словами, за минулу добу через цей ПП в’їхало до України 1,7 тис. українців, з української сторони здійснено 49 автобусних рейсів.

Пікор зауважила, що у питанні відновлення роботи пішого пункту пропуску “Медика-Шегині”, про що напередодні попередньо домовилися українська та польська сторони, “ситуація на даний момент не змінилася”.

“У нас немає інформації, коли можна буде відновити роботу цього пункту пропуску”,- констатувала Пікор.

За повідомленням у Facebook міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП, під час відеоконференції за участю заступника міністра Бартоша Гродецького, головного коменданта Прикордонної служби РП Томаша Прагі, коменданта Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі Роберта Рогози, воєводи Підкарпатського воєводства Еви Ленярт і посла України в РП Андрія Дещиці домовлено, зокрема, про відновлення пішохідного руху на ПП “Шегині-Медика”.

Як повідомив Укрінформу консул консульського відділу посольства України у Польщі Дмитро Горбань, з 15 березня, коли Польща закрила свої кордони на в’їзд для іноземців, до 27 березня з РП до України повернулася понад 101 тис. 325 громадян України.

Напередодні у відеозверненні до народу Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця п’ятниці 27-го березня буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення.