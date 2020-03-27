У Вінниці на контролі сімейних лікарів перебувають 115 осіб, які повернулися з-за кордону

У Вінниці станом на п’ятницю на контролі сімейних лікарів перебувають 115 осіб, які повернулися з-за кордону.

Про це на брифінгу заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Під контролем сімейних лікарів перебувають 240 осіб, з яких 115 громадян, які безпосередньо прибули в період з 16 по 26 березня з країн, де є підтвердження епідемічної ситуації по корнавірусу. А 125 осіб – це члени сімей, фактично контактні особи, які віднесені до груп ризику інфікованих коронавірусом», - сказав Моргунов.

За його словами, зі всіма контактними особами проведено роз’яснювальну роботу про необхідність перебування упродовж 14 діб на домашньому режимі, проведення щоденного температурного скринінгу, а також надано пам’ятки про самоізоляцію.

Як повідомляло агентство, на території Вінницької області зареєстровано 42 підозри на Covid-19. У 27 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 9 випадках виявлений коронавірус, в тому числі, в однієї дитини. 7 випадків Covid-19 зареєстровано у Вінниці, по одному у Вінницькому районі та місті Ладижин. Зразки матеріалів ще від 6 хворих досліджуються.

За попередню добу термінові повідомлення про підозру на захворювання надійшли із Бершадського, Вінницького, Іллінецького, Жмеринського, Томашпільського, Чернівецького районів області.

В Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на ранок 27 березня загалом підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних випадків, чотири особи одужали. За минулу добу захворіло 62 особи.