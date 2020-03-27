У Миколаєві почали проводити лабораторну діагностику Covid-19 методом ПЛР

У Миколаєві з 26 березня розпочато проведення лабораторної діагностики Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на базі вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру. Проведено 4 дослідження, всі результати негативні.

Про повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА з посиланням на оперативний штаб при головному державному санітарному лікареві Миколаївської області.

"У Миколаєві з 26 березня розпочато проведення лабораторної діагностики Covid-19 методом ПЛР на базі вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру. Проведено 4 дослідження від підозрілих випадків, всі результати негативні. За власні кошти ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" закуплено тест-систему на 96 досліджень", - йдеться у повідомленні.

За ініціативи ТОВ "Нібулон" у вірусологічній лабораторії Миколаївського обласного лабораторного центру встановлено сучасний ПЛР-апарат CFX-96, надано 18 тест-систем для апарату, орієнтовно на 1800 досліджень.

Найближчим часом очікується отримати від ТОВ "Нібулон" тест-системи ще на 1000 досліджень. Таким чином вірусологічна лабораторія ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" має змогу проводити дослідження на двох ПЛР-апаратах.

Станом на 22.00 год. 26 березня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків Covid-19. Протягом дня за медичною допомогою звернулося 3 особи з підозрою на коронавірус. Наразі в інфекційному стаціонарі на лікуванні знаходиться 5 осіб з підозрою на Covid-19.

На сьогодні отримано з референс-лабораторії вірусологічних досліджень ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" негативний результат на 29 осіб, ще 7 аналізів знаходиться в роботі.

Як повідомлялося, станом на 22:00 26 березня в Україні за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків Covid-19. Зафіксовано 5 летальних випадків Одна людина одужала — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Фото: scripps.edu