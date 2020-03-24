Миколаїв отримав 5000 швидких тестів на коронавірус та 1200 наборів ПЛР

Миколаїв отримав 5000 швидких тестів на коронавірус та 1200 наборів ПЛР

Укрінформ
Миколаїв отримав від Міністерства охорони здоров’я 5000 швидких тестів на коронавірус та 1200 наборів ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція).

Про це написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на своїй сторінці у Facebook.

«Миколаїв отримав від Міністерства охорони здоров’я 5 тисяч швидких тестів на коронавірус, інформативність яких становить приблизно 60%. Наразі чекаємо від МОЗ механізм розподілу цих тестів та використання, оскільки це централізована поставка», - зазначив Сєнкевич.

За його словами, також отримано 1200 наборів ПЛР, ще 100 таких тестів закупив обласний лабораторний центр.

Крім того, 200 наборів ПЛР чекають до 5 квітня. Їх замовила компанія «Нібулон».

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Як повідомлялося, за останніми даними МОЗ, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: facebook/Віталій Бунечко

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