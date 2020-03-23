У Кернеса заявляють, що хворих з підозрою на коронавірус у Харкові немає

У Харкові станом на 11:00 немає хворих із підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на департамент охорони здоров'я.

"Станом на 11:00 у місті Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Також у медичних установах немає хворих з підозрою на Covid-19, додали в міськраді.

Як повідомляв Укрінформ, 20 березня коронавірус діагностований у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - 37-річної Вікторії Скоробагач, яка після повернення з Франції не в'їжджала до Харківської області та зараз знаходиться у Київській області.

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Того ж дня і Володимир Скоробагач госпіталізований у Києві. За словами його прессекретаря Вікторії Петрухіної, на цей час коронавірус у нього не підтверджений: "Депутат продовжує здавати аналізи, вже здав чотири".

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: AA