На Херсонщині госпіталізували сімох людей із підозрою на коронавірус

На Херсонщині на сьогодні не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, водночас госпіталізували сімох осіб із підозрою на нього.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«На сьогоднішній день в регіоні не підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус. Є 7 підозр щодо можливого захворювання на Covid-19. Всі госпіталізовані, чекаємо результати аналізів з Києва», - йдеться у повідомленні.

З 15 березня 2020 медичними працівниками перевірено 434 особи, які прибули до області з епідемічно небезпечних країн, та інших регіонів. Підозр на коронавірусну інфекцію не виявлено. Громадяни перебувають у самоізоляції та під особливим наглядом медиків, зазначає голова ОДА.

В області визначено 10 лікарень та 37 можливих місць обсервацій, з можливістю обсервації 1169 осіб з підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією, а також для лікування 166 осіб, у яких такий діагноз буде підтверджений. У наявності 60 палат/боксів для розташування хворих. Всього в області працюють 42 лікарі-інфекціоністи.

Як раніше повідомляв Укрінформ, з 20 березня 2020 року в області працює Єдиний антикризовий штаб, який об’єднав волонтерів та бізнес з метою забезпечення груп ризику гуманітарною допомогою в умовах карантину.

21 березня голова ОДА повідомляв, що в області п`ятеро людей госпіталізовано з підозрою щодо можливого захворювання на Covid-19, серед них одна дитина.