На Херсонщині госпіталізували сімох людей із підозрою на коронавірус

На Херсонщині госпіталізували сімох людей із підозрою на коронавірус

Укрінформ
На Херсонщині на сьогодні не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, водночас госпіталізували сімох осіб із підозрою на нього.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«На сьогоднішній день в регіоні не підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус. Є 7 підозр щодо можливого захворювання на Covid-19. Всі госпіталізовані, чекаємо результати аналізів з Києва», - йдеться у повідомленні.

З 15 березня 2020 медичними працівниками перевірено 434 особи, які прибули до області з епідемічно небезпечних країн, та інших регіонів. Підозр на коронавірусну інфекцію не виявлено. Громадяни перебувають у самоізоляції та під особливим наглядом медиків, зазначає голова ОДА.

В області визначено 10 лікарень та 37 можливих місць обсервацій, з можливістю обсервації 1169 осіб з підозрою на захворювання коронавірусною інфекцією, а також для лікування 166 осіб, у яких такий діагноз буде підтверджений. У наявності 60 палат/боксів для розташування хворих. Всього в області працюють 42 лікарі-інфекціоністи.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, з 20 березня 2020 року в області працює Єдиний антикризовий штаб, який об’єднав волонтерів та бізнес з метою забезпечення груп ризику гуманітарною допомогою в умовах карантину.

21 березня голова ОДА повідомляв, що в області п`ятеро людей госпіталізовано з підозрою щодо можливого захворювання на Covid-19, серед них одна дитина.

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