Мер Житомира назвав фейком інформацію про 10 хворих коронавірусом працівників заводу

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин назвав фейком інформацію про 10 інфікованих коронавірусом працівників заводу «Кромберг енд Шуберт».

Про це Сухомлин повідомив у Facebook.

«Вчора ввечері у соцмережах поширювалася інформація про 10 хворих співробітників компанії «Кромберг енд Шуберт Україна». Вранці перевірили інформаціє в компанії та медиків. Повний фейк», - йдеться у повідомленні.

Сухомлин пригрозив розповсюджувачам недостовірної інформації громадськими роботами.

Мер також додав лист, який отримав від керівництва ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ».

Там зазначається, що станом на 21 березня на підприємстві не виявили працівників із первинними симптомами коронавірусної інфекції.

«На ранок 21 березня підприємство призупинило свою роботу, працівники відправилися додому в задовільному стані», - зазначається в листі.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в інфекційному відділенні міської лікарні №1 Житомира з коронавірусом перебуває 49-річний чоловік, який возив групу туристів за кордон.

В Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Фото: AA