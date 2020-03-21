На Харківщині медиків підвозитимуть до роботи шкільними автобусами, а працівників критичної інфраструктури вже доставляють організовано транспортом.

Про це поінформував на пресконференції голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо допомагати (в організації підвезення медиків - ред.) та допомагаємо вже. Ми залучаємо бізнес та волонтерів. Залучаємо автобуси, які використовуються для шкільних перевезень», - сказав Кучер.

За його інформацією, з підприємствами об’єктів критичної інфраструктури підвезення громадян вже відпрацьовано повністю.

«Є об’єкти критичної інфраструктури, де обов’язково повинні бути присутні люди. Їх перевезення опрацьовано з підприємствами на всі 100%. Не на публічному, громадському транспорті, а саме на транспорті, організованому самими підприємствами. На сьогодні це 50 автобусів», - зазначив він.

Наразі підвезення медичного персоналу здійснюється силами самих медичних закладів та за участю бізнесу.

За словами директора Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитра Кухара, одна служба таксі ONTaxi звернулася до закладу з пропозицією підвезення медперсоналу.

«Ми вже розробляємо маршрути або точки, поки що по місту Харків. Будемо групувати людей по 4 особи та підвозити на таксі. Як на роботу, так, мабуть, і з роботи», - сказав Кухар. Також, за його словами, працівники, які мають особисті машини, підвозять колег. Також задіяні дві машини лікарні.

«І ще одне ми продумали питання - щоб за необхідності людина могла перебувати в лікарні, відпочивати, харчуватися. Усе це вирішено. Також ми зараз трошки змінюємо графіки чергування», - сказав Кухар.

Також триває організаційна робота щодо підвезення медиків із сіл до роботи в районах, опрацьовуються адреси та маршрути.