Заступник голови Харківської облради госпіталізований у Києві, у його дружини – коронавірус
Про це журналістам повідомила прессекретар депутата Вікторія Петрухіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Захворювання на Covid-19 вчора, 20 березня, було підтверджене у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - 37-річної Вікторії Скоробагач. Вона вдома на самоізоляції, почуває себе добре. Вчора ще раз здала тест", - сказала Петрухіна.
Щодо самого Скоробагача, то він вчора госпіталізований у Києві. "Він почуває себе не дуже. Хоча на цей час вірус не підтверджений, він вчора ще раз здав аналізи, всього чотири", - додала вона.
Як повідомляв Укрінформ, 20 березня голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив у мережі, що 37-річна харків'янка, у якої після повернення з Франції діагностований коронавірус, до Харкіської області не в'їжджала, вона знаходиться у Київській області.
За словам Кучера, зараз в Харківської ї області коронавірус не зареєстрований.
За даними МОЗ, усього в Україні станом на 10:00 21 березня лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19.
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