Заступник голови Харківської облради госпіталізований у Києві, у його дружини – коронавірус

Заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач госпіталізований до лікарні у Києві після погіршення самопочуття.

Про це журналістам повідомила прессекретар депутата Вікторія Петрухіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Захворювання на Covid-19 вчора, 20 березня, було підтверджене у дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача - 37-річної Вікторії Скоробагач. Вона вдома на самоізоляції, почуває себе добре. Вчора ще раз здала тест", - сказала Петрухіна.

Щодо самого Скоробагача, то він вчора госпіталізований у Києві. "Він почуває себе не дуже. Хоча на цей час вірус не підтверджений, він вчора ще раз здав аналізи, всього чотири", - додала вона.

Читайте також: Короткі підсумки першого тижня карантину в Україні

Як повідомляв Укрінформ, 20 березня голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив у мережі, що 37-річна харків'янка, у якої після повернення з Франції діагностований коронавірус, до Харкіської області не в'їжджала, вона знаходиться у Київській області.

За словам Кучера, зараз в Харківської ї області коронавірус не зареєстрований.

За даними МОЗ, усього в Україні станом на 10:00 21 березня лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19.

Фото: AA