Надзвичайну ситуацію на Херсонщині введуть у разі виявлення коронавірусу - голова ОДА

На Херсонщині питання про запровадження надзвичайної ситуації розглянуть у випадку виявлення коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу 20 березня заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Як тільки ми отримаємо підтвердження, а я сподіваюсь, що цього не буде, коронавірусної інфекції на території нашої області, будемо приймати відповідні рішення», - зазначив Гусєв.

Він нагадав, що сьогодні Дніпропетровщина оголосила режим надзвичайної ситуації після виявлення коронавірусної інфекції на території області.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині наразі є п’ять людей, у яких підозрюють коронавірус. На даний момент немає лабораторних підтверджень щодо жодного з цих випадків.

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Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

Фото: АА