Лікарням Донеччини під час карантину допомагає Товариство Червоного Хреста

У Донецькій області закладам охорони здоров’я під час карантину допомагає Товариство Червоного Хреста.

Про це 19 березня на пресбрифінгу в Краматорську заявила заступник директора державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Тамара Беломеря, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З підтримкою наших дій виступило Товариство Червоного Хреста, які надають допомогу закладам охорони здоров’я у транспортуванні зразків (біологічних матеріалів пацієнтів на лабораторні дослідження) і навіть готові надати волонтерів, якщо буде потреба у додаткових силах, щоб займатися протиепідемічними заходами», - сказала Беломеря.

Вона також зазначила, що лікарі лабораторного центру чекають, що в них буде власний прилад для проведення діагностики коронавірусу. «Ми чекаємо, коли вже в нас буде власний прилад. Ми сподіваємося на це и думаємо, що це в нас відбудеться», - сказала Беломеря.

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Раніше Донецька ОДА повідомляла, що виділила кошти на придбання ампліфікатора для проведення діагностики коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальні: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Пізніше 19 березня стало відомо про ще один випадок коронавірусу у Житомирській області.

Загалом, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

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